Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal ve Mevlüt Kurt’un katılımıyla gerçekleşen iftar programında samimi sohbetler, tebessümler ve dualar eksik olmadı.

Afşin Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Karabulut, MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Neslihan Kızılay’ın da yer aldığı iftarda, santral çalışanlarıyla aynı sofrayı paylaşmanın huzuru yaşandı.

Programda kısa bir konuşma yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, “Ramazan ayı, birliğin ve dayanışmanın en güzel zamanıdır. Bugün burada aynı sofrada buluşmak, bu kardeşlik bağlarını daha da güçlendiriyor.” dedi.

İftar öncesinde yapılan selamlama konuşmalarının ardından sofralar dualarla açıldı.

Bu anlamlı buluşma, hem gönülleri ısıttı hem de kardeşlik bağlarını bir kez daha pekiştirdi.