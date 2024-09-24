17 Eylül 2024’te, Ördek Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 şahsın uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Araçta 1 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve kurusıkıdan dönüştürülmüş bir tabanca bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

18 Eylül 2024’te, Bayrak Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve av tüfekleri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Aynı gün, 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs Türkoğlu Cezaevi'ne teslim edildi.

20 Eylül 2024’te, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezası olan bir kişi ve 21 Eylül’de vergi usul kanununa muhalefetten 6 yıl 5 ay ceza almış bir şahıs yakalandı. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu