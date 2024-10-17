Ördek Mahallesi’nde gerçekleşen bir düğün esnasında, M.K. isimli şahsın havaya rastgele ateş açtığı tespit edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak, ruhsatlı tabanca, şarjör ve 10 adet fişek ele geçirdi. M.K. gözaltına alındı.

Aynı gün Gerger Mahallesi’nde yapılan asker eğlencesinde de havaya ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, eğlence sahibi F.K.'nin evinde yaptığı aramada, ruhsatsız bir otomatik av tüfeği ele geçirdi. F.K. ve oğlu F.K. gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu