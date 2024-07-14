Afşin ilçesinde saman dökme tartışmasının bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. C.Ç. ile 2 kişi arasında evlerinin önüne saman dökülmesiyle ilgili sözlü tartışma çıktı. Tartışmaya S.Ç. adlı şahsın dahil olması sonucu olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda C.Ç. ile S.Ç, vücutlarının değişik yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, Elbistan ve Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.