Kayseri'de dün eski eşi Ramazan Ç'nin (37) tabancayla ateş etmesi sonucu yaşamını yitiren Buket Karaca'nın (31) cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Kahramanmaraş'a getirilen Karaca'nın cenazesi, öğle vakti Ortaklı Camisi'nde kılınan namazın ardından Ortaklı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları katıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi 2127 Sokak'taki Burhan Sönmez İlkokulu önüne çocuklarını almaya giden Buket Karaca, eski eşi Ramazan Ç'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Zanlı aynı silahla intihar etmişti.