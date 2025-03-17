Afşin'de, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Anzorey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen konteynerdeki yangını, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yaralananın olmadığı olayda konteyner, kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.