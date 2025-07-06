Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Beyceğiz Mahallesi Kaplankaya mevkiinde çıkan anız yangını, çevrede paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken çevredeki ağaçlara da zarar verdi.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Afşin itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcadı.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bazı ağaçların alevlerden etkilendiği bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları titizlikle yürütüldü.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlatırken, vatandaşlara özellikle yaz aylarında anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.