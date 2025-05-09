Afşin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Afşin Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonda, istihbarat üzerine bir araca müdahale edildi.

Araçta yapılan aramada, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmat güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.