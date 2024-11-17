Afşin Kaymakamlığı, Afşin Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Afşin Efsus Spor Kulübü’nün iş birliğiyle düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği büyük ilgi gördü. Doğaseverler, Afşin’in Deveboynu Mahallesi’nde buluşarak Adatepe Barajı’na uzanan eşsiz bir parkurda keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinlik boyunca, katılımcılar bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulurken, doğa sporlarının sağladığı enerji ve huzur dolu bir atmosferde keyifli vakit geçirdi.

Katılımcılar etkinlikten memnun ayrılırken, doğa yürüyüşlerinin devamı için heyecan duyduklarını ifade ettiler. Afşin’in eşsiz doğasıyla buluşan etkinlikler, bölgeye olan ilgiyi artırmaya devam ediyor.