Afşin’de bir düğün töreninde havaya silahla ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. 7 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen düğünde, sivil kıyafetli Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucunda 4 kişi gözaltına alındı (

Mahkeme kararıyla yapılan ikamet aramalarında ele geçirilenler arasında; 3 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca ile 10 mermi, 1 av tüfeği ve 3 kartuş da bulunarak emniyete teslim edildi

Afşin Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu mesaj verildi:

“Düğün, asker uğurlaması gibi etkinliklerde silah kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. ‘Silah eğlence aracı değildir.’ Denetimlerimiz kararlılıkla sürecek.

Emniyet güçleri de, düğün ve nişan gibi kutlama programlarında havaya ateş açmanın ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, “Toplum huzuru için bu tür eylemler önlenecek” dedi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken, Afşin genelinde kolluk kuvvetlerinin bu tür olaylara karşı denetimlerinin arttırılacağı bildirildi.