Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin İlçesi Kuşkayası Mahallesi'nde 3 Aralık 2024 tarihinde bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Saat 13.00 sıralarında yapılan faaliyette, şüpheli S.A. (41) yönetimindeki araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Araçtan dışarıya malzeme attığı gözlemlenen S.A., 200 metre sonra durduruldu ve yakalandı. Yapılan üst aramasında S.A.'nın üzerinde, uyuşturucu kullanımı için kullandığı bir adet payp ele geçirildi. Ekiplerin çevrede yaptığı aramada ise toplamda 200 gram metamfetamin bulundu. Bu miktarın 143 gramının tek içimlik satışa hazır fişekler halinde, 57 gramının ise beyaz şeffaf poşet içerisinde olduğu tespit edildi.

Şüpheli S.A., 4 Aralık 2024 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu cezaevine teslim edildi.

