Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Afşin-Göksun karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücü, otomobiliyle karşı yönden gelen kamyon bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil paramparça olurken, içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.