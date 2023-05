Depremlerden etkilenen Afşin'de yaraların sarılması için binin üzerinde kamu görevlisi ve gönüllü gece gündüz çalışıyor.

Afşin'deki çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçenin farklı noktalarına yayılan kamu hizmetlerini denetleyerek, ekipler arasında işbirliği sağlıyor.

İlçede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından iş makineleriyle yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven,e, 6 Şubat'ta saat 04.17'deki ilk depremin Afşin ilçe merkezini çok etkilemediğini, yıkılan binaların olmadığını, ağır hasarlı binaların bulunduğunu, 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Güven, Kahramanmaraş'ta depremin ardından yıkımın çok olduğunu öğrendikten sonra yardım ekibiyle yola çıktıklarını, yoğun tipiye rağmen bölgeye ulaştıklarını anlattı.

- "Birkaç saniye fark ile hayattayız"

Bölgeye mutfak çadırı ve iş makineleri ulaştırarak 45 dakika çalıştıklarını belirten Güven, bu sürede bir kişiyi kurtardıklarını, iki kişinin ise cansız bedenine ulaştıklarını ifade ederek, "Çalışmalar devam ederken Elbistan depremine yakalandık. Biz de birkaç saniye fark ile hayattayız." dedi.

İkinci depremde ilçede hayatını kaybedenler olduğunu, ekipleriyle Afşin'e dönerek arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anlatan Güven, "43 binamız yıkıldı ancak konut stoğumuzun yüzde 40'ını kaybettik. Ağır hasarlı binamız çok. 155 can kaybımız var." diye konuştu.

Üçüncü günden itibaren vali koordinatörlüğünde elektriğin, dördüncü ve beşinci gün de suyun uzak köyler dahil tüm ilçeye verildiğini belirten Güven, şu an itibarıyla doğal gaz şebekesinin tamamının kontrol edildiğini, tamiratın yapıldığını ve sağlam binalara gaz verilmeye başlandığını dile getirdi.

Güven, ilçeden ayrılan vatandaşlar dışında abone sayısının yüzde 25'ine dün akşam itibarıyla gaz bağlantılarının yapıldığını ve vatandaşların ısınmaya başladığını kaydetti.

İlçede dördüncü gün tüm eczanelerin açıldığını dile getiren Güven, "Beşinci altıncı gün marketler kontrol edildi. Sağlam olanlara ulaşıldı ve açtırıldı. Ulusal marketlerin de sağlam olanları Vali beyin talimatı ile açılmaya başlandı." dedi.

- "Hayatı normale çevireceğiz"

Güven, konteyner kent kurulma çalışmalarına değinerek, şöyle devam etti:

"İlçe merkezinde 3 bin konteynerden oluşan kent kurulacak. Bir kısmı başladı ve altyapısı bitti. Bulunduğumuz alanda da altyapı çalışması başlıyor. TOKİ'ye kalıcı yerler için bizim hazır olan imar alanını tahsis ettik. TOKİ, ilk etapta 500 konuta başlıyor, devamı gelecek. Alanı tahsis ettik. Onlar da 1 Mart itibarıyla sahada olacaklar. Jeolojik analizleri hazır olan yerler dışında bir rezerv alan daha tespit ettik. Orada da bugün itibarıyla jeolojik tetkiklerini yapıyorlar. Hayatı normale çevireceğiz."

Çorum Belediyesinin araç gereç ve personel takviyesine devam ettiğini, hayatın hızlıca normale dönmesi adına cadde ve sokaklar dahil olmak üzere planlamaları yaptıklarını anlatan Güven, "Afşin 83 bin nüfuslu bir ilçe. Özellikle bizim Yeşilevler bölgesinde yıkılan binalarımız, eski kooperatif binaları. Köylerimizde de 349 bağımsız bölümümüz yıkıldı. Köylerde can kaybımız az. Can kaybının çoğu merkezde oldu. Tüm köylere de gerek çadır gerek gıda ihtiyaçları ulaştırıldı. Hayatın hızlıca normalleşmesi adına çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.