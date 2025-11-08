C.D. idaresindeki 21 AEM 391 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 46 ADF 413 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun kara yolunun Hüyüklü Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Ekran Görüntüsü 2025 11 08 094935

Çarpışmanın şiddetiyle 46 ADF 413 plakalı otomobil ikiye ayrıldı.

Ekran Görüntüsü 2025 11 08 095034

Kazada, sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu konumunda bulunan F.C.B. yaralandı.

Ekran Görüntüsü 2025 11 08 094944

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekran Görüntüsü 2025 11 08 095047

Yaralılar, sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekran Görüntüsü 2025 11 08 095006

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.