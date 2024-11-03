Afşin Şehit Mustafa Kalfe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde soluk borusuna şeker kaçan bir kız öğrenci, Fizik Öğretmeni Ali Köker'in zamanında müdahalesiyle hayata döndü. Öğretmen Köker’in yaptığı Heimlich manevrası sayesinde öğrenci, yeniden nefes almaya başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, teneffüs sırasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ayağı takılıp düşen bir kız öğrencinin soluk borusuna şeker kaçtı ve nefes alamamaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, hemen Fizik Öğretmeni Ali Köker’e haber verdi. Köker, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin tekrar nefes almasını sağladı.

Öğretmen Ali Köker’in öğrencisine müdahalesi okulun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Heimlich manevrası ile öğrencisinin hayatını kurtaran Köker, tüm okul tarafından takdir edildi.

Heimlich manevrası, boğulma tehlikesi geçiren kişilerin hayatını kurtarmada önemli bir ilk yardım tekniği olarak biliniyor. Bu olay, bu tekniğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.