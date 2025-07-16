Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Çağılhan Mahallesi Göksun-Elbistan Karayolunda meydana geldi. 46 ADY 104 plakalı kamyonet sürücüsü kontrolünü kaybederek yan yattı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

