Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılaması için çalışmalar devam ediyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde konutların en kısa sürede depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Çelikler Holdinge ait Hüyüklü Mahallesindeki köy evleri şantiyesinde, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut ve belediye meclis üyeleriyle birlikte incelemede bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 92 adet tek katlı köy tipi kalıcı afet konutlarının yapımının başladığını belirtti.

Afşin’de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan konutlarında eş zamanlı yükselmeye devam ettiğine değinen Güven, “Köy konutlarında temeller kazıldı, demirler bağlanıyor. Aldaş mahallemizde de beton santrali kuruluyor. Depremde en fazla hasarı bizim güney mahallelerimizde oluştu. Yakında demirler bağlanacak temelleri atılacak ve en kısa zamanda evleri ağır hasar alan veya yıkılan depremzede vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmek istiyoruz. Bir taraftan da merkezdeki kalıcı konutlarımızın yapımı bir taraftan da köy evlerimizin yapımı devam ediyor. İnşallah 6 şubatta yaşadığımız büyük depremin yaralarını 1 yıl içerisinde el birliğiyle sarmak istiyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

Kalıcı köy konutlarının yapılacağı alanın konum itibariyle özenle seçildiğini ifade eden Güven, “Hüyüklü mahallemizde yapımına başlanan köy konutlarının bulunduğu alan temiz hava sirkülasyonuna sahip sağlam zeminli bir alan. Hüyüklü Mahallemize 92 adet köy konutu yapılacak. Bu sayı hasar tespit sonuçlarına göre artabilir.” diye konuştu.

11 ili etkileyen depremde çok büyük bir yıkımın yaşandığını belirten Güven, şunları söyledi:

“Çok geniş bir coğrafyada bu afeti yaşadık. Buna rağmen devletimiz, TOKİ tarafından çok hızlı bir reaksiyon gösterildi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ilgili tüm kurumlarımız afetin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı. İnşallah en kısa zamanda devlet millet el ele depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız”

