İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, okul müdürleri ve ailelerin de katıldığı ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda derece yapan öğrenciler Dilanur Demir, İsmail Şahan ve Emir Efe Altunsoy’u tebrik ederek, altın hediye etti.

Afşin’de eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencileri başarıya teşvik etmek amacıyla eğitime her alanda destek verdiklerini belirten Güven, şu ifadelere yer verdi:

“Liselere Geçiş Sınavı LGS'de İlçemizde ilk üçe giren öğrencilerimizi, üzerlerinde büyük emekleri olan velilerimizi ve okul müdürlerimizi belediyemizde ağırladık. Öğrencilerimizin gülen yüzlerini görmek bizleri mutlu etti. Bahtları açık olsun.”

İlçe genelindeki başarı sıralamasında her geçen dönemde üst seviyeye çıkıldığını aktaran Güven, “Afşin genelinde de yüzde olarak dosya yukarıya doğru hareket var, bu da bizi umutlandırıyor. Özellikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte öğrencilerimize destek için yapacağımız yeni projelere de yol gösterici oluyor. Diğer taraftan da yıllar sonra Afşin’de özel okullarımız açıldı ve buradan da iki öğrencimizin derece yapması bizleri memnun etti. Öğrencilerimizi daha uzak ilçelere göndermekten kurtulduk. Başarılarının devamını diliyorum.” açıklamasında bulundu.

Afşin’de 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Afşin Proje Okulları Lisesinin öğrencileri kabul edeceğini ifade eden Güven, sözlerine şöyle devam etti:

“Fen lisesi barajının altında kalan fakat akademik olarak durumu iyi olan öğrencileri başka il ve ilçelere göndermeyeceğiz. LGS sınavında derece yapan öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerini kutluyorum. Önümüzdeki yıl Afşin olarak eğitimde çok daha iyi yerlere gelmeyi diliyorum” diye konuştu.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da,bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven, LGS'de ilk 3 dereceyi elde eden öğrencilerimizi velileriyle birlikte misafir etti. Öğrencilerimizin bugün Afşin’imizin gurur oldukları gibi gelecekte de ülkemizin mutluluğu olacaklarına inancının tam.” dedi.

Karaoğlan Kolejinden mezun olan ve eğitimine Ankara Fen Lisesi’nde devam edeceğini belirten Dilanur Demir, LGS sınavına girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Demir, “Bu başarımda ailem ve öğretmenlerimin emekleri çok. Onlara teşekkür etmek istiyorum. LGS'ye girecek kişilere de tavsiyem bol bol soru çözsünler, düzenli çalışsınlar ve kitap okusunlar. Ayrıca kendilerine bir hedef belirleyerek ilerlesinler” dedi.

Çobanbeyli Cumhuriyet Ortaokulundan mezun olan İsmail Can ise eğitimine Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesinde devam edeceğini söyleyerek, hayalinin pilot olmak istediğini belirtti.

Karaoğlan Kolejinden mezun olan Efe Altunsoy da” Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesinde devam edeceğim. İnşallah tıp fakültesini bitirerek, babam ve ağabeyim gibi doktor olmak istiyorum” dedi.