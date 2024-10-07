Afşin'de, yaşanan trafik kazasında bir araç şarampole uçtu, iki kişi yaralandı. Alınan ilk bilgilere göre içerisinde iki askeri personelin bulunduğu sivil otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada iki askeri personel yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Karagöz Mahallesi ile Kuşkayası Mahallesi arasında meydana geldi. 46 AEB 502 plakalı otomobil, askeri personelin kontrolü kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı personel, olay yerine çağrılan ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR