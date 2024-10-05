Afşin'e bağlı Yazıköy Mahallesi'nde, Elbistan-Göksun Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Göksun istikametinden Afşin istikametine doğru seyir halinde olan 80 HH 966 plakalı araç ile karşı yönden gelen 46 F 4337 plakalı araç, Yazıköy Mahallesi mülki sınırları içinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, toplam 10 kişi yaralandı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.



Kazada, 80 HH 966 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta bulunan 6 yolcu ile 46 F 4337 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR