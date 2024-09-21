Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı kırsal Koçovası Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, çiftçilikle uğraşan Rıza Karakoç’un, traktörüyle Oğlakkayası Mahallesi yolunda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, metrelerce yüksekten şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti. Karakoç, kaza anında olay yerinde hayatını kaybetti.

Gece geç saatlere kadar eve dönmeyen Karakoç’u merak eden aile üyeleri, arama çalışması başlattı. Yapılan arama sonucunda, Karakoç’un cansız bedeni devrilen traktörün yanında bulundu.

Olay yerine gelen yetkililer, incelemelerin ardından Karakoç’un cenazesini otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.