Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında depremzedeler bilgilendiriliyor.

Afşin Kaymakamlığında kurulan yapım ve dönüşüm ofisine gelen depremzede vatandaşlar, yetkililerden bilgi alıp, e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor ve ALO 181'den bilgi alabiliyor.

Her ofiste, alanında uzman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilgili ilçe belediyesinden, Gayrimenkul Değerleme AŞ'den (GEDAŞ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden personel olmak üzere 7 kişi görev alıyor.

Şehir plancısı Emre Yiğitbaş, “Yerinde dönüşüm projesi kapsamında Afşin’de yapım ve dönüşüm ofisi açıldı. Depremzede vatandaşlarımızın başvurularını ve bilgilendirmesini yapıyoruz.” dedi.

Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyeceğini aktaran Yiğitbaş, “ Bu projeden orta, yıkılmış ve ağır hasarlı konutları bulunan vatandaşlarımız yararlanabilecek. Bu durumda olan vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden başvurusunu yapacaklar. Toplu konutlarda da yüzde 51 salt çoğunluğa ulaşılan yerlerde süreç başlayabilecek. Sermaye Piyasası Kurulu lisansına sahip gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından hak sahiplerinin arsası incelenecek ve değerleme raporu hazırlanacak. Süreç mevcut imar planına göre projenin hazırlanmasıyla devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza hazırlanan dosyayı sunacağız ve hibe, kredi işlemleri başlayacak” diye konuştu.

Depremzedeler için hibe desteği

Proje ile konut için 500 bin lira, iş yeri için 250 bin lira hibe verilecek.

Afetzedelere iki yıl ödemesiz on yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak.

Konutlar için 500 ile 800 bin lira arasında faizsiz kredi verilecek

Konutta 800 bin liraya, iş yerlerinde ise 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek.

