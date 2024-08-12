Olay, Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; H.I.K. ve B.K. ile H.Y. arasında ikamet yolu dolayısıyla sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi H. Y'nin oğlu İ.Y. evde bulunan av tüfeği ile H.İ.K'ya ateş etti. H.İ.K, ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay mahalline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan H.I.K, buradan da Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Elbistan Devlet Hastanesi'nde müdahale edilen H.İ.K, ileri tedavisi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak 1 ruhsatsız tabanca ile 1 de av tüfeği ele geçirildi. Baba H.Y. ile İ.Y. de polis ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu