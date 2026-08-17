Olay, Çobanbeyli Mahallesi’nde bulunan tavuk çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte çalışma sırasında elektrik akımına kapılan Şahan için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, genç işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Şahan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çobanbeyli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Aydın Şahan’ın cenazesi, öğle namazının ardından Çobanbeyli Camii Şerifi’nde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.