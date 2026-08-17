Kahramanmaraş’ın tanınan ailelerinden Okay ailesi, Hacı Bilal Okay’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı.

Önceki dönem Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın babası olan Hacı Bilal Okay hayatını kaybetti. Merhum Hacı Bilal Okay için ikindi namazının ardından Abdülhamithan Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazında Okay ailesini Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti İl Başkanı Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yakınları, dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Hacı Bilal Okay’ın naaşı, cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı’na götürülerek burada toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından Hacı Bilal Okay’ın yakınlarının taziyeleri Doğukent Taziye Evi’nde kabul edeceği öğrenildi.

Merhum Hacı Bilal Okay’ın vefatı dolayısıyla başta Necati Okay olmak üzere Okay ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

AKSU TV ailesi olarak merhum Hacı Bilal Okay’a Allah’tan rahmet; başta Necati Okay olmak üzere Okay ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.