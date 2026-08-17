Yeni sezonda TFF 2. Lig’de Kahramanmaraş’ı temsil edecek olan AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da yoğun tempoda sürdürüyor.

Afyonkarahisar’daki kamp programında futbolcuların fiziksel dayanıklılığının artırılmasının yanı sıra takım uyumu ve oyun organizasyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecinin hızlandırılması ve oyuncular arasındaki uyumun güçlendirilmesi hedeflenirken, hazırlık maçlarıyla da takımın eksikleri değerlendiriliyor.

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, kamp sürecinin ardından TFF 2. Lig’e güçlü ve hazır bir kadroyla başlamayı hedefliyor.

Aksu TV’ye özel değerlendirmelerde bulunan kulüp yöneticileri, kamp süreci, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.