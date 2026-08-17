Kahramanmaraş’ta tarımsal üretimin her alanında çiftçilerin ve üreticilerin yanında yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılıkla uğraşan üreticileri de yalnız bırakmıyor.

Kentin dört bir yanında sürdürülen saha çalışmalarıyla üreticilerin emeğine ortak olan ekipler, bu kez Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler Mahallesi’nde bal hasadının bereketine tanıklık etti.

Bal sezonunun başlamasıyla birlikte kovanların başına geçen arıcılar, aylar süren emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Ekinözü Türkmenler Mahallesi’nde bal hasadına başlayan arıcıları ziyaret eden Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Hasat sürecine katılım sağlayan ekipler, üreticilerden sezonun gidişatı hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde verim, kalite ve rekolte başta olmak üzere bal üretiminin mevcut durumu değerlendirildi.

Üreticilerin sahadaki deneyimlerini ve sezon boyunca karşılaştıkları gelişmeleri dinleyen ekipler, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından üreticilerden gelen bilgilerin önemine dikkat çekti.