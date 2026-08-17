Programda yeni transferler tanıtılırken, Kulüp Başkanı Ökkeş Alper Erşahan yeni sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Takımın kadrosuna ve mücadele ruhuna güvendiklerini belirten Erşahan, yeni sezon hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Efeler Ligi’nde kalıcı başarı hedeflediklerini vurgulayan Erşahan, “Biz bu lige yalnızca katılmak için gelmedik. Kalıcı olmak, mücadelemizle örnek gösterilmek ve başarılarımızla adımızdan söz ettirmek istiyoruz.” dedi. Yeni transferlerin tanıtıldığı program, yönetim, teknik heyet ve sporcuların birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, yeni sezonda Kahramanmaraş’ı Efeler Ligi’nde en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek. Geride kalan sezonun kulüp tarihine altın harflerle yazıldığını ifade eden Erşahan, Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nin şampiyonu olarak Türk voleybolunun zirvesi olan Efeler Ligi’ne yükseldiklerini belirterek, bu başarıda yönetimden teknik heyete, sporculardan sponsorlara ve taraftarlara kadar emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Başkan Erşahan, özellikle kulübün ana sponsoru MADO ailesine teşekkür ederek, “Öncelikle, takımımızın ana sponsoru olarak yanımızda yer alan, önce 1. Lige, sonrasında ise Efeler Ligi’ne yükselmemizde pay sahibi olan MADO ailesine özellikle teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Kulübün başarısında katkısı bulunan tüm sponsorlara da teşekkür eden Erşahan, HG Hospital, ONBEL, Hedef Kırtasiye, Megapoint Hastanesi, Lion Gym, Lezita, Özkök İnşaat, Markasi Otel ve Başkonuş Yaylası’na desteklerinden dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Yeni sezonda takımın isim sponsoru olarak AKEDAŞ’ın desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Erşahan, AKEDAŞ Yönetim Kurulu üyeleri Hanefi Öksüz, Kadir Kurtul, Alişan Arıkan ve Emre Balduk ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’a teşekkür etti.