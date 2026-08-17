Kahramanmaraş’ta her yaştan vatandaşa hitap eden Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, zengin etkinlik takvimiyle büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Fuarın 16’ncı gününde çocuklara özel hazırlanan programlar, KAFUM Fuar Alanı’nda adeta bayram havası estirdi.

Minikler Pırıl ile Eğlenceye Doydu

Günün ilk özel etkinliğinde çocuklar, TRT Çocuk ekranlarının fenomen karakteri Pırıl ile bir araya geldi. Renkli sahne gösterileri ve maceralarıyla minik hayranlarının karşısına çıkan Pırıl, fuar alanındaki çocuklardan yoğun ilgi gördü. Çocukların şarkılara ve danslara coşkuyla eşlik ettiği gösteride aileler de bu neşeli anları kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

“7’den 70’e Çocuk Şarkıları” KAFUM’da Yankılandı

Pırıl’ın eğlenceli gösterisinin ardından sahneyi hikâye anlatıcısı ve müzisyen Zeynep Betül Akyıldız devraldı. “7’den 70’e Çocuk Şarkıları” temasıyla gerçekleştirilen konserde Akyıldız, birbirinden neşeli çocuk şarkılarını KAFUM'u dolduran minik dinleyiciler için seslendirdi. Çocukların koro halinde eşlik ettiği konser, fuara ayrı bir renk kattı.

Ailelerden Başkan Fırat Görgel’e Teşekkür

Çocukların güvenli, eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmesine imkân sunan etkinlikler ebeveynlerden tam not aldı. Fuarın sadece yetişkinlere değil, ailelere ve çocuklara da hitap eden zengin programlarla şehrin sosyal yaşamına canlılık kattığını belirten aileler; çocukların mutluluğuna vesile olan bu organizasyonlar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.