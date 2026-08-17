Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karşıyaka Mahallesi TOKİ yolunda seyir halinde bulunan bir sürücünün yaptığı tehlikeli hareketler, hem kendi can güvenliğini hem de diğer yol kullanıcılarını riske attı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücünün araçların geçiş güzergâhını düzenlemek ve yolu bölmek amacıyla yerleştirilen dubaların arasından tehlikeli manevralar yaparak ilerlediği görüldü.

Yol üzerinde seyreden sürücünün, trafik akışını düzenleyen dubaları dikkate almadan aracını bu bölümden geçirmeye çalışması dikkat çekti.

Kısa mesafede art arda yapılan tehlikeli geçişler, çevrede bulunan diğer sürücüler açısından da ciddi risk oluştururken, görüntüleri kaydeden vatandaşın kamerasına yansıyan anlar görenleri şaşkına çevirdi.

Karacasu Karşıyaka Mahallesi TOKİ yolunda kaydedilen görüntüler ise trafik güvenliğinin yalnızca kurallardan değil, sürücülerin sorumluluk bilincinden de geçtiğini bir kez daha hatırlattı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, “Trafikte birkaç saniyelik dikkatsizlik nelere yol açabilir?” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.