Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düğünlerde havaya ateş açılması ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik denetimler artırıldı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, düğünlerde silah kullandığı ve ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Yetkililer, düğün ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının ciddi tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekiyor.