Kahramanmaraş’ı gururla temsil eden AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında tüm hızıyla sürdürüyor. Takımın kamp süreci ve genel durumu hakkında Aksu TV’ye özel açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ahmet Gülpak, önemli mesajlar verdi.

Forma Satışları Kulübe Güç Katıyor

Yeni sezon öncesinde kulübe maddi ve manevi destek sağlanmasının önemine vurgu yapan Başkan Gülpak, taraftarların göstereceği ilginin takımı daha da güçlendireceğini belirtti. Forma satışlarının kulübün bütçesine önemli katkılar sağladığını ifade eden Gülpak, tüm Kahramanmaraşlıları yeni sezon formalarına sahip çıkmaya ve kulübe destek olmaya çağırdı.

"Taraftarımızın Desteğini Her Zaman Hissetmek İstiyoruz"

Açıklamalarının son bölümünde Kahramanmaraşlı taraftarlara seslenen Başkan Ahmet Gülpak, şu ifadeleri kullandı: