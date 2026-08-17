Kahramanmaraş’ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kültürden sanata, eğlenceden eğitime uzanan birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Fuarın sponsorları arasında yer alan Vakıf Katılım, alanda kurduğu özel stantta gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlarken, çocuklara yönelik düzenlenen origami etkinliği de yoğun ilgi gördü.

Vakıf Katılım standında düzenlenen origami etkinliğinde çocuklar, renkli kâğıtları usta eller eşliğinde şekillendirerek birbirinden güzel figürler ortaya çıkardı.

Minik katılımcılar, kâğıtları kimi zaman bir laleye, kimi zaman bir çiçeğe, kimi zaman da bir kalbe dönüştürerek el becerilerini sergiledi.

Büyük bir dikkat ve merakla etkinliğe katılan çocukların ortaya çıkardığı rengârenk figürler, fuar alanında da güzel görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Origami Eğitmeni Yusuf Türkmen, origaminin çocukların eğlenirken gelişimlerine de katkı sunduğunu belirtti.

Vakıf Katılım’ın Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’ndaki standı, çocuklara yönelik farklı etkinliklerle minik ziyaretçilerin eğlenceli vakit geçirmesine katkı sunarken, fuarın sosyal ve kültürel atmosferine de renk kattı.