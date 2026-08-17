Kahramanmaraş’ta zehir tacirlerine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız sürerken, başarılı bir müdahale de Yunus ekiplerinden geldi. İl genelinde asayişi ve güvenliği sağlamak adına titizlikle görev yapan ekiplerin dikkati, önemli bir uyuşturucu sevkiyatını önledi.

Senem Ayşe Mahallesi’nde Şüpheli Takibi

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Senem Ayşe Mahallesi’nde devriye görevini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması gerçekleştirdi.

Ekiplerin titizlikle yaptığı aramada şahsın üzerinde toplam 790 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Ele geçirilen uyuşturucu nitelikli haplara el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma ve incelemelerin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.