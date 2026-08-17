Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Onikişubat Belediyesi ve Kalekaya Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle bölgenin tarımsal potansiyelini öne çıkarmak amacıyla fındık hasadı festivali düzenlendi.

Yıllar Önce Karadeniz’den Getirilen Fidanlar Bölgenin Geçim Kaynağı Oldu

Festivalde bir konuşma gerçekleştiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kalekaya’nın fındık üretimiyle önemli bir tarımsal değere sahip olduğunun altını çizdi. Bölgenin coğrafi yapısı ve ikliminin fındık üretimine son derece elverişli olduğunu belirten Toptaş, bu tarımsal serüvenin yıllar önce Karadeniz’e çalışmaya giden vatandaşların getirdiği fidanlarla başladığını hatırlattı.

Başkan Toptaş, fındığın günümüzde bölge ailelerinin en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldiğini vurgulayarak, belediye olarak üreticileri desteklemeye, ürünlerin tanıtımına ve markalaşma süreçlerine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kalekaya Mahalle Muhtarı Hasan Biricik de mahallenin fındık üretimindeki yüksek potansiyeline dikkat çekerek, bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Yıllardır gelenekselleşen üretim kültürünün kutlandığı festival konser etkinlikleri, bando gösterileri ve heyecanlı fındık yarışmalarının ardından coşkulu bir şekilde sona erdi.