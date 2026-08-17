Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Hasankendi Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir kına merasimi, kanlı bir kavgaya sahne oldu. Mutlu bir kutlama olarak başlayan etkinlik, kısa süre içinde silah ve bıçakların kullanıldığı arbedeye dönüştü.

Kına Merasimi Kanlı Bitti: 1 Ölü, 6 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, kına gecesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve kesici aletlerin kullanıldığı olayda ortalık savaş alanına dönerken, aralarında 45 yaşındaki Sedat Can'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 45 yaşındaki Sedat Can, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden Sedat Can’ın cenazesinin memleketi Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

Jandarmadan Hızlı Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltında

Yaşanan ölüm ve yaralanma olayının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın faillerinin yakalanması için titiz bir çalışma yürüten ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.