Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afşin Belediyesi iş birliğiyle Tanır Mahallesi'nde gerçekleştirilen Yassıhöyük Kazı çalışmaları için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sabahattin Atalay Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda

Afşin’in 7 bin yıl öncesinden başlayan ve tarihini gün yüzüne çıkaran Yassıhöyük’te 3 yıl içerisinde elde edilen bulgular değerlendirildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven burada yaptığı konuşmada, Afşin’nin Kapalı havza konumunda olduğunu ve vatandaşların özel bir nedeni olmadan Afşin’i ziyaret etmediğini ifade eden Başkan Güven, Vatandaşları Afşinimize çekmek adına önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

Burada Konuşma yapan Dr. Elif Baştürk