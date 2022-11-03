Afyonkarahisar sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler taklalar attığı için adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından Hüseyin A., Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.’nin cansız bedenlerine ulaştı.