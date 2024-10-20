Nar, AA muhabirine, öğrencilerin yanlarında götürdükleri ödevleri, beslenme çantası ve suluk gibi malzemelerle çantanın hacminin ve içeriğinin arttığını, bu nedenle çocukların sırtlarına yük bindiğini anlattı.

Buna bağlı olarak çocuklarda kamburluk, sırt ve bel ağrılarının başladığını belirten Nar, "Özellikle sırt ve bel ağrılarıyla ilgili şikayetler eylül, ekim aylarında çok daha fazla görülmekte. Özellikle bu ağrılar ilkokul birinci ve ikinci sınıfta oluyor." dedi.

Nar, öncelikle çanta seçiminin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, çantaların kol desteklerinin omuza iyice oturması gerektiğini dile getirdi.

Vücudun ön tarafına gelen, kollukları birbirine bağlayan kemeri bulunan çantaların tercih edilebileceğini kaydeden Nar, "O kemerler iliklendiğinde çantanın yükünü göğse sabitler, böylece yükün dağılımı eşit olur. Diğer türlü çantanın yükü arkaya doğru taşar. Normal şartlarda çantanın kamburumuzun çıkma yerine gelmesi gerekiyor. Maalesef özellikle gençler çantaların kol askılarını olabildiğince uzatıyor ve çantayı belinin altında taşıyor. Mecburen de yolda yürürken öne doğru daha çok eğilme gereği duyuyorlar. Bu durum kamburluğa, sırt ve bel ağrısına yol açıyor." diye konuştu.