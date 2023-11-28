Elbistan'da Deprem Konutları Tamamlanma Aşamasına Geldi Elbistan'da Deprem Konutları Tamamlanma Aşamasına Geldi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan kentte, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki 3 katlı ağır hasarlı bina iş makineleriyle yıkıldı.
Kamyonlara yüklenen hafriyat, döküm sahasına taşındı.
 

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar