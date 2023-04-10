Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Ağrı Şubesi işbirliğiyle yaklaşık 3 yıl önce başlanan ve ramazan ayında kentteki ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen yardım kampanyasının bu yıl deprem bölgesi için yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamında ramazan ayında yetkililerce kentteki tüm okullara boş koliler bırakıldı.

Öğrenci ve öğretmenlerin evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle doldurulan kolilere, bazı öğrencilerin depremzedeler için yazdığı mektuplar da konuldu.

Araçlara yüklenilen gıda kolileri, Türk Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı ile gönüllüler tarafından, Kahramanmaraş'a getirildi.