Yirmi yıl aradan sonra ikincisi düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, kentte adeta festival havası estirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuar, özellikle çocuklar ve aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu. Kurulan oyun alanları, eğlence stantları ve çeşitli aktiviteler, hem miniklerin hem de büyüklerin yüzünü güldürdü.

Çocuklar, aileleriyle birlikte doyasıya eğlendikleri fuarda; şişme parkurlar, yüz boyama etkinlikleri, palyaçolar ve müzikli gösterilerle keyifli bir gün geçirdi. Eğlence dolu saatler yaşayan çocuklar, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Fuarda sadece çocuklar değil, aileler de keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Ebeveynler, çocuklarının eğlendiğini görmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederken, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Birçok aile, çocuklarıyla birlikte güzel anılar biriktirdiklerini ve böylesi etkinliklerin kentte daha sık yapılması gerektiğini belirtti.

Katılımcılar, fuarın hem geçmişe dönük nostaljik bir hava taşıdığını hem de kent yaşamına sosyal ve kültürel değer kattığını vurguladı.

Geleneksel Ağustos Fuarı, yıllar sonra yeniden hayat bulurken, kentin dört bir yanından gelen ziyaretçilere de unutulmaz bir deneyim yaşattı.