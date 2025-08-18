Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Ağustos Fuarı, KAFUM Fuar Alanı’nda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Her yaştan misafiri bir araya getiren etkinlikler, şehre adeta bayram havası yaşattı.

Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan eğlence alanları fuarın en çok ilgi gören bölümleri arasında yer aldı. Lunapark, şişme oyun grupları, zekâ ve beceri oyunları ile sandalye kapmaca gibi etkinlikler, minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken, aileler de fuar alanında güzel vakit geçirme fırsatı buldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuar, eğlence dolu aktiviteleriyle hem çocuklara hem de yetişkinlere unutulmaz anılar kazandırmaya devam ediyor.