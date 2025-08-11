Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, kültür ve sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Fuarda sergilenen el emeği göz nuru eserler, özellikle sanatseverlerin beğenisini topluyor.

Fuar alanında en çok dikkat çeken bölümlerden biri ise filografi sanatının sergilendiği stant oldu. Çivilerin düzenli şekilde çakılması ve iplerin özenle geçirilmesiyle oluşan tablolar, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Her biri sabır ve incelik gerektiren bu eserler, sanatseverlerden tam not aldı.

Filografi sanatçısı Mehmet Gündüz, çalışmaları hakkında bilgi vererek vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade etti. Gündüz, bu sanatın daha fazla ilgi görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Filografi, büyük emek isteyen bir sanat dalı. Bir tablonun ortaya çıkması 7 ila 10 gün sürebiliyor. Bu sabır ve dikkat gerektiren bir süreç," dedi.

Sanatseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen el sanatları bölümü, Geleneksel Ağustos Fuarı'na kültürel bir derinlik kazandırarak, unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarını yeniden gün yüzüne çıkarıyor.