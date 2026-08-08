Şehrin sosyal ve kültürel hayatına büyük bir hareketlilik kazandıran Geleneksel Ağustos Fuarı, dokuzuncu gününde minik ziyaretçilerini unutulmaz bir buluşmayla sevindirecek. Sosyal medyada çocukların büyük bir beğeni ve ilgiyle takip ettiği Sertaç Abi, saat 19.00'da KAFUM sahnesinde çocuklarla ve ebeveynlerle bir araya gelecek.

"Bu Konserde Mikrofon Sende" ile Sahnede Söz Vatandaşın

Günün ikinci büyük etkinliğinde ise müzik ve eğlence doruğa çıkacak. Saat 20.00'de başlayacak olan, Zeynep Betül Akyıldız’ın sunuculuğunu üstleneceği “Bu Konserde Mikrofon Sende” programı gerçekleştirilecek.

Katılımcılara yalnızca izleyici kalmayıp doğrudan sahneye çıkma ve şarkı söyleme imkânı sunan bu özel program sayesinde KAFUM sahnesi, vatandaşların yeteneklerini sergileyebileceği dev bir platforma dönüşecek. Fuar coşkusuna ortak olmak ve kendi seslerini duyurmak isteyen müzikseverler unutulmaz bir akşam yaşayacak.

Tüm Vatandaşlar Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, farklı yaş gruplarına hitap eden dopdolu etkinliklerle fuarın devam ettiği belirtilerek, 9 Ağustos Pazar günü KAFUM’da gerçekleştirilecek Sertaç Abi buluşması ve “Bu Konserde Mikrofon Sende” programına tüm Kahramanmaraşlı vatandaşlar davet edildi.