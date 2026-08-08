Kahramanmaraş'ta Sıcaklıklar Yükseliyor

Yaz sıcaklarının etkisini yoğun şekilde hissettirdiği Kahramanmaraş'ta hafta sonu hava sıcaklıklarının daha da artması bekleniyor. Tahminlere göre 8 Ağustos Cumartesi günü kentte hava sıcaklığının en düşük 23 derece, en yüksek ise 38 derece olması öngörülüyor. Gün içerisinde nem oranının yüzde 87'ye kadar çıkması beklenirken, rüzgarın saatte 13 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

Pazar Günü Termometreler 40 Dereceyi Gösterecek

Kahramanmaraş'ta sıcaklıkların pazar günü daha da yükselmesi bekleniyor.

9 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının gece saatlerinde 24 derece, gün içerisinde ise 40 derece seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 90'a kadar çıkması beklenirken, rüzgar hızının saatte 14 kilometre civarında olması öngörülüyor.

Bu değerlerle birlikte özellikle öğle saatlerinde kent merkezinde sıcak hava oldukça belirgin hissedilecek.

Kahramanmaraş'ta Hafta Sonu Hava Durumu

Tarih En düşük En yüksek Nem Rüzgar 8 Ağustos Cumartesi 23°C 38°C %15-87 13 km/sa 9 Ağustos Pazar 24°C 40°C %16-90 14 km/sa

Verilen tahmin değerleri meteorolojik öngörülere dayanmaktadır.

Öğle Saatlerine Dikkat

Sıcaklığın 40 dereceye yaklaşması nedeniyle özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması önem taşıyor.

Uzmanlar, sıcak havalarda bol sıvı tüketilmesini, doğrudan güneş altında uzun süre kalınmamasını ve mümkün olduğunca serin ve gölgeli alanların tercih edilmesini öneriyor.