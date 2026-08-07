Türk Kızılayı, ülkenin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ederken, "Bir Kan, Üç Can" sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyalarıyla da hayat kurtarmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesi, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ta dayanışma ruhu kan bağışı kampanyalarında da kendini gösteriyor. Kan bağış noktalarına gelen gönüllüler, bağışta bulunarak hem ihtiyaç sahiplerine umut oluyor hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor.

Türk Kızılayı yetkilileri, kanın yalnızca insanlardan temin edilebilen ve sürekli ihtiyaç duyulan hayati bir kaynak olduğuna dikkat çekerek, sağlığı elveren 18-65 yaş arasındaki tüm vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Türk Kızılayı, yıl boyunca sürdürdüğü kan bağışı kampanyalarıyla güvenli kan stoklarını artırmayı hedeflerken, vatandaşların desteğiyle daha fazla hastaya umut olmayı amaçlıyor.