Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını daha güçlü ve daha güvenli hale getirmek amacıyla yürüttüğü yol yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin yol yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Andırın’da da ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, ilçenin ulaşım altyapısı güçlendirilirken mahallelerin ulaşım standardı da yükseltiliyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü bölgelerden biri de Andırın kırsalında bulunan Kesik – Altınboğa - Orhaniye – Akifiye – Çokak ve Çiğşar grup yolu üzerindeki 5 kilometrelik Kesik ile Altınboğa hattı oldu.

Önce Zemin Güçlendirildi, Sonra Sıcak Asfalta Geçildi

Büyükşehir Belediyesi, Kesik – Altınboğa - Orhaniye – Akifiye – Çokak ve Çiğşar grup yolu üzerindeki 5 kilometrelik Kesik ile Altınboğa hattında önemli bir yatırımı vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bölgede vatandaşların sıklıkla kullandığı arterde zemin güçlendirme, altyapı ve iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Zemin hazırlığının ardından 5 kilometre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serimine geçildi. Çalışma sonrası, vatandaşların sıklıkla kullandığı Kesik ile Altınboğa yol hattı uzun yıllar boyunca daha rahat ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sunacak.