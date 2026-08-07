Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği – Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Tarımında Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi ile İklim Dayanıklılığının Artırılması (CREW-Cities) Projesi” kapsamında kapsamlı bir istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve sektör paydaşlarının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, küresel iklim krizinin gölgesinde Kahramanmaraş’ın tarımsal su potansiyeli ve gelecekte atılacak adımlar tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Bilimsel Veriler Işığında Sürdürülebilir Su Yönetimi

Programın açılış oturumunda projenin genel hedefleri, uygulama alanları ve bugüne kadar katedilen mesafeler katılımcılara aktarıldı. Ardından alanında uzman isimler akademik verileri katılımcılarla paylaştı:

Akademik Sunumlar: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin değerli öğretim üyeleri Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ile Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki yıkıcı etkilerini, suyun korunmasının hayati önemini ve geleceğe yönelik stratejik planlama yöntemlerini anlattı.

Yenilikçi Yaklaşımlar: Katılımcılar, uzman akademisyenlerin aktardığı bilgiler doğrultusunda modern tarımda su tasarrufu sağlayan yenilikçi yaklaşımlar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Üç Ayrı Çalışma Grubu ile Yol Haritası Çizildi

Toplantının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise oluşturulan üç ayrı odak çalışma grubu oldu. Katkı sunan paydaşlar şu üç ana başlık altında bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini tartıştılar:

Suyu Koruma: Mevcut su kaynaklarının muhafaza edilmesi ve kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirler. Suyu Kullanma: Tarımsal sulamada yaşanan kronik sorunlar ve su verimliliğini artıracak modern sulama teknikleri. Suyla Üretim: İklim değişikliğinin tarımsal üretime olan yansımaları, kurumlar arası iş birliği imkanları ve sürdürülebilir üretim modelleri.

Gerçekleştirilen bu stratejik toplantı ile Kahramanmaraş'ın tarımsal su yönetiminde ortak akılla hareket ederek geleceğe daha hazırlıklı ve dayanıklı bir altyapıyla girmesi hedefleniyor.