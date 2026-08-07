Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında elde edilen başarıları desteklemeye ve gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'nde derece elde ederek önemli bir başarıya imza atan öğrenciler için düzenlenen ödül töreni, gurur ve mutluluğun bir arada yaşandığı anlamlı anlara sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, il ve ilçe millî eğitim yöneticileri, başarılı öğrenciler ve aileleri katıldı.

Eğitim camiasını bir araya getiren programda, öğrencilerin gösterdiği üstün başarının yalnızca aileleri için değil, Kahramanmaraş ve Türkiye'nin geleceği adına da büyük bir değer taşıdığı vurgulandı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gençlerin elde ettiği başarıların şehrin geleceğine duyulan güveni daha da pekiştirdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürsürdü:

"Bugün burada azimleri, disiplinleri ve emekleriyle örnek olan gençlerimizin sevincine ortak oluyoruz. Sizlerin başarısı sadece bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın ve ülkemizin yarınlarına yapılan en değerli yatırımdır. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin ve öğrencilerimizin yanında olmaya, gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar da konuşmasında, sınavlarda derece elde eden öğrencileri, onları büyük fedakârlıklarla yetiştiren ailelerini ve bu başarıda emeği bulunan öğretmenleri tebrik etti.

Eğitimde elde edilen her başarının Kahramanmaraş'ın eğitim kalitesinin yükseldiğinin en somut göstergesi olduğunu ifade eden Akpınar, öğrencilerin gelecekte de önemli başarılara imza atacaklarına inandığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, başarılı öğrencilere ödüllerini takdim ederek onları tek tek tebrik etti.

Hatıra fotoğraflarının çekildiği programda öğrenciler ve aileleri, kendilerine verilen destekten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.